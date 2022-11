Mit der rotweißen Funkengarde, dem gebotenen Ernst, aber natürlich auch mit Humor startete der größte Zweibrücker Karnevalsverein, der KVZ, am Samstagabend in der Festhalle in die neue Karnevalssaison. Unter der erfahrenen Führung von Präsidentin Heike Förch, die galant durch den Abend geleitete, traten die Juniorengarde genauso auf wie die rotweißen Funken. Die Kapelle Die Wikinger, eine Zweimann-Band, sorgte für die närrische Musik, Frank Jakobi und Timm Riegel hatten als Die Lyoners ebenfalls einen musikalischen Auftritt. Auch im Duo mit seiner Tochter in der Bütt glänzte Karnevalstalent Jakobi. Nach der Vorstellung der neuen Jahresorden wurden Mitglieder für Vereinstreue geehrt. Den goldenen Löwen für 22 Jahre Mitgliedschaft bekam Lothar Pirrong, goldene Nadeln für je 15 Jahre Vanessa Ast, Patricia Castro und Nina Trumpler. Für je elf Jahre bekamen eine Krone Lena-Marie Bayer, Sandra Freyer, Karl Roos, Horst Sieber, Helena Wagner. Seit je fünf Jahren sind Jutta Breter, Jutta Daniel, Katja Dotterweich, Kevin Edelmann und Nico Ketzer Mitglieder des KVZ.