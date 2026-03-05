Aus Frankreich, Italien, Algerien und diversen Orten Deutschlands inklusive Pfalz kommt in den nächsten Tagen die Bühnenkunst von Rock über Musical bis Tanztheater.

Einer der idyllischsten Veranstaltungsorte in der Region, der Bärenbrunnerhof im Tal bei Schindhard, setzt seine Konzertreihe immer freitagabends fort. Am 6. März wird es laut werden beim Konzert von Audiobäng, der Metal-Coverband aus der Pfalz, die Cover von Maiden, Metallica oder Dio und auch von Stone Sour oder Thundermother in ihrem Programm haben. Karten an der Abendkasse.

Die Songs der aus den französischen Tours kommenden Indie-Band Anna werden als „nonchalanter, kaum depressiver Pop“ beschrieben, bei ihrer „frischen und methodische Plünderung von Pop und Garage“, was schon mal interessant klingt. Das Quartett tritt am 6. März, 21 Uhr, im Terminus auf, in der Bleichstraße 32 in Saarbrücken. Tickets: Abendkasse.

Kommt nach Kaiserslautern: Andreas Kümmert. Foto: Thomas Berberich

„The Voice Of Germany“ hat Andreas Kümmert vor 13 Jahren in den Musikzirkus katapultiert. Seither hat er sich mit seiner einzigartigen Stimme, dem beeindruckenden Gitarrenspiel und musikalisch wie textlich brillanten Songs einen Spitzenplatz in der Blues & Rock-Manege gesichert. Am 6. März, 20 Uhr, ist er mit seiner Band The Electric Circus in der Kammgarn in Kaiserslautern zu hören. Tickets gibt’s unter kammgarn.de.

European Jazz Meeting nennt sich das länderübergreifende Projekt, das vier Seelenverwandte aus ganz Europa zusammenbringt. Die Protagonisten gehören zu den renommiertesten Persönlichkeiten der europäischen Jazzszene mit ihrem Sound ganz in der Tradition der Swing-, Bebop- und Hardbop-Ära. Dabei ist Max Ionata, der international bekannte Jazz-Saxophonist begeistert mit seinem innovativen Musikstil weltweit das Publikum. Er verbindet zeitgenössische Nuancen mit traditionellen Jazz-Elementen im Stil von Jazzgrößen wie Sonny Rollins, Dexter Gordon oder Michael Brecker. Am 6. März, 19 Uhr, im Universum Theater Landau, Königstraße 48. Karten dafür: kinotickets.express/landau_universum.

Für Blues-Rock mit sehr eigener Note steht der Gitarrist, Sänger, Songwriter und Produzent Henrik Freischlader seit langen Jahren. Am 7. März, 20 Uhr, kommt er mit seiner Band – Gitarre, Hammond, Bass und Schlagzeug – in den Cotton Club der Lautrer Kammgarn. Tickets sind bei kammgarn.de zu erhalten.

Das Westernhagen-Tribute Halleluja bringt am 7. März, 20.30 Uhr die Lieder von Marius Müller-Westernhagen in den Pirmasenser Feiersaal im Rheinberger in der Fröhnstraße 8. Der Fokus des Konzerts liegt auf den Songs der Live-CD von 1989/90, mit vielen Hits, die den Sänger zum Star machten. Tickets sind unter feiersaal-pirmasens.de/konzerte zu erhalten.

Der Zweibrücker Kultursommer steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“. Ein Vorgeschmack darauf bietet die Show „Let’s Burlesque – love on Tour“ am 7. März 19.30 Uhr, in der Festhalle Zweibrücken. Eine moderne Wiedergeburt der wilden Vaudeville-Shows der 1920er Jahre verspricht die Berliner All-Star-Band The Glanz, und ein Darsteller-Ensemble agiert dabei mit „kunstvoller Verführung, stilvoller Eleganz und Verruchtheit“. Die Musik dazu bewegt sich zwischen Swing, Jazz, Chanson, Blues und Rock ’n’ Roll. Karten dazu gibt es bei ticket-regional.de.

Deep Green Sunset (mit Michael Glöckner, links, und Dennis Köhler) spielen im Pirmasenser Z1. Foto: Markus Fuhser

Am Samstagabend, 7. März, 20.30 Uhr, feiert Deep Green Sunset das Album-Release von „Chaos“, ihrem vierten Studioalbum, im Pirmasenser Livemusik-Club Z1 in der Landauer Straße 21. Ein Heimspiel, denn vor 28 Jahren gründete sich die Band in Pirmasens. Das Sextett mit gleich zwei Frontmännern, Dennis Köhler und Michael Glöckner, ist mit seinem Sound zwischen Alternative, Crossover und Nu Rock und mit tiefgängigem Songwriting mit deutscher und englischer Lyrik nach einer längeren Pause wieder auf den Bühnen aktiv. Die beiden Lead-Sänger kennt man sehr gut aus jeweils eignen Bandprojekten. Hochkarätige Gäste stemmen an diesem Abend das Vorprogramm: Surrender the Crown aus Saarbrücken stehen seit vier Jahren für hart-groovenden Heavy Rock. Auch die Saarländer tourten wie Deep Green Sunset europaweit und tun es noch. Tickets sind bei pfalzshow.de zu erhalten.

Auf seiner „Mutti & Friends-Tour“ kommt der Comedy-Senkrechtstarter und Social-Media-Star Tobii am 8. März, 20 Uhr, in der Garage in Saarbrücken, Bleichstraße 11, vorbei. Auf TikTok und Instagram konnte der Senkrechtstarter mit seinem sehr eigenen Humor und seinen Sketchen eine Fangemeinde von über eineinhalb Millionen Followern aufbauen. So geht das, heutzutage. Tickets sind bei garage-sb.de zu erhalten.

Am 11. März, 16.30 Uhr, kommt das Kindermusical „Anouk“ in die Festhalle Zweibrücken und lädt alle Kinder ab vier Jahren (mit ihren Begleitpersonen) zu einer fantasievollen Reise ein. Mut und Freundschaft feiert das Musical, das auf den bekannten Kinderbuch-Bestsellern von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay (Musik) basiert. Es erzählt von der kleinen Anouk, die Nacht für Nacht durch eine magische Tür in aufregende Abenteuerwelten schlüpft. Karten dafür sind auf tickelt-regional.de zu erhalten.

Für Kinder hat die Festhalle Zweibrücken in dieser Woche ein besonders großes Herz und zeigt gleich ein weiteres und diesmal „indianerstarkes“ Musical, „Yakari – Freunde fürs Leben“. Das mehrfach ausgezeichnete Musical-Abenteuer vom Komponisten und Autor Thomas Schwab setzt seine Erfolgsgeschichte fort, am 12. März, 16.30 Uhr. Mehr als 180 000 Besucher kamen schon, um die Abenteuer des naturverbundenen Helden und seiner Freunde Kleiner Donner, Kleiner Dachs, Müder Krieger und Regenbogen mitzuerleben. Karten dafür verkauft ticket-online.de.

Kommen nach Saarbrücken: Feuerschwanz. Foto: Feuerschwanz/oho Foto: Christian Hanelt

Unter Feuerschwanz kann sich jeder und jede vorstellen, was er oder sie will. Als Band gilt Feuerschwanz als Speerspitze des Folk-Metal, live mit Kostümen aus diversen Fantasy-Welten und martialischer Bühnenshow. Als hochkarätige Gäste auf der Bühne der Garage in Saarbrücken, am 12. März, 20 Uhr, sind unter anderen Doro Pesch und Lord of the Lost angekündigt. Tickets: garage-sb.de.

Schöne Beinarbeit mit dem Ball passiert beim Fußball meist so nebenbei. Moncef Zebiris Kompanie Le Block – CCNR stellt diese in reinster Form akrobatische Disziplin in den Mittelpunkt seiner Performance „Joga Bonito“, was in Brasilien soviel wie „schönes Spiel heißt. Fünf Hip-Hopper und ein Fußballspieler zeigen dabei in Perfektion, was wahres Joga Bonito ist. Zum ersten Mal ist Moncef Zebiri, Centre Chorégraphique National in Rillieux-la-Pape bei Lyon, mit seiner Kompanie in Deutschland, am 12. März, 19 Uhr, auch in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Pelé, Sócrates und Ronaldinho lassen grüßen! Karten dafür bei ticket-regional.de

Mit diversen Preisen ausgezeichnet sind die Alben der Sängerin, Texterin und Gitarristin Christina Lux, die schon mit Größen wie Stoppok und Fury in the Slaughterhouse, Astrid North und Laith Al Deen, Edo Zanki und Jon Lord zusammenarbeitete. Ganz ohne Show, zu zweit mit Oliver George, präsentiert sie ihre Songs in englischer und deutscher Sprache am 12. März, 20 Uhr, in der Kammgarn-Schreinerei in Kaiserslautern. Karten sind über reservix.de erhältlich.