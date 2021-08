Sechs Spiele im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken sind am Wochenende aus Sorge vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus abgesagt worden. Die Corona-Ampel in der Stadt Zweibrücken sprang auf Rot. Helmut Igel sprach mit dem Vorsitzenden des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken, dem Erlenbrunner Reiner Ehrgott.

Herr Ehrgott, insgesamt sechs Spiele sind am Wochenende wegen Corona abgesagt worden ...

Das war auch richtig so. Sobald auch nur der kleinste Verdacht besteht, dass ein Spiel zur Weiterverbreitung des Virus führt, wird nicht mehr gespielt.

Könnte es sein, dass die laufende, noch junge Saison unterbrochen oder gar abgebrochen wird?

Einen Saisonabbruch kann ich mir nicht vorstellen. Solch ein Szenario wie in der vorigen Runde wird es nicht mehr geben. Eine Unterbrechung hingegen ist sehr gut vorstellbar. Weil wir solche Vorfälle, wie wir sie jetzt hier haben und wie es sie beispielsweise in Mainz seit Wochen gibt, befürchteten, haben wir die Klassen bereits in Gruppen unterteilt. Diese Gruppenspiele sollen auf jeden Fall stattfinden. Wenn nicht in diesem Kalenderjahr, dann im nächsten. Gegebenenfalls müssen wir auf die geplanten Endrunden verzichten, und es würden nur Entscheidungsspiele ausgetragen. Der Sportausschuss im Südwestdeutschen Fußballverband bleibt da flexibel und könnte auch sehr spontan entscheiden. Eine Entscheidung gilt immer im Bereich des gesamten SWFV.

Werden die Corona-Maßnahmen in den Vereinen eingehalten?

Mir ist nichts Gegenteiliges bekannt. Es wird dabei wohl wie überall Schwankungen geben. Ich kann nur an die Eigenverantwortung der Spieler und Zuschauer appellieren, alle Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.