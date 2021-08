Corona hat auch den Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken wieder erreicht. Wegen des Verdachts, dass Spieler sich infiziert haben könnten, beziehungsweise wegen zweier positiv getesteter Spieler sind am Sonntag sechs Begegnungen ausgefallen.

In der C-Klasse West wurde das Spiel TSG Mittelbach-Hengstbach gegen SV Martinshöhe II abgesetzt. Nachdem ein TSG-Spieler am Dienstag noch am Training teilgenommen hatte, war er am Mittwoch vom Gesundheitsamt aufgefordert worden, sich testen zu lassen, da er an einer Veranstaltung teilgenommen habe, bei der sich ein positiv getesteter Mann aufgehalten hatte.

Mittelbacher in Quarantäne

Und tatsächlich ergab sich bei dem Test ein positiver Befund, berichtete TSG-Spielleiter Thomas Bauer. Da der „positive“ Spieler nach dem Training am Dienstag noch mit fünf weiteren Spielern zusammengesessen hatte, mussten sich diese in Quarantäne begeben.

Dann gibt es den Verdachtsfall beim SV Hinterweidenthal. Ein Spieler des Landesligisten kam beruflich mit einem Mann in Verbindung, der positiv getestet wurde. Der SVH-Akteur besuchte am Donnerstagabend das Training seines SVH, wie SVH-Vorsitzender Florian Eder bestätigte. Grund genug, die Partien der ersten und der zweiten Mannschaft Hinterweidenthals gegen die SG Eppenbrunn (Landesliga) und den SV Erlenbrunn (B-Klasse) abzusagen, um einer möglichen weiteren Verbreitung des Virus vorzubeugen.

Wohl bei Hochzeit angesteckt

Auch bei einem Spieler des FC Fischbach besteht der Verdacht, dass er sich mit dem Virus infiziert haben könnte, da er berufsbedingt mit einem positiv getesteten Hauensteiner in Kontakt gekommen war. Besagter Hauensteiner soll sich bei einer Hochzeit in Hauenstein angesteckt haben. Die Partien der ersten und der zweiten FCF-Mannschaft in Lemberg (A-Klasse) und bei der SG Pirmasens (C-Klasse) fielen daher aus.

Ein Rodalber Spieler positiv

Am Freitag wurde ein Spieler des FC Rodalben positiv auf das Virus getestet. „Er hat überhaupt keine Symptome, fühlt sich gut“, informierte FCR-Vorsitzender Timm Brödel. Der Spieler wohne in Kaiserslautern und habe sich bei seiner Freundin angesteckt. Am Montag werde ein weiterer Test vorgenommen. Gleichwohl wurde die B-Klasse-Partie bei der SG Heltersberg/Geiselberg abgesagt.

Keinen Virus-Hintergrund hatten die Absagen der Partien Althornbach gegen Contwig II, Wattweiler gegen Hornbach (beide B-Klasse) und Höheischweiler II gegen Kleinsteinhausen (C-Klasse). Hier waren nicht genügend Spieler einsatzbereit.

„Wir haben zwei Spieler, bei denen der Verdacht auf Corona besteht“, sagte am Sonntag der Vorsitzende des SC Hauenstein, Udo Memmer. Über eine Spielabsage musste indes noch nicht nachgedacht werden, weil das SCH-Landesligateam am Wochenende ohnehin spielfrei war.