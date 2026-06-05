Die Zweibrücker Jugendkunstschule macht der Partnerstadt Yorktown ein kreatives Geschenk.

Seit dem Jahr 1978 verbindet die Städte Yorktown in Virginia und Zweibrücken eine tiefe Partnerschaft. Diese Freundschaft wurzelt in einem bedeutenden historischen Ereignis: Im Jahr 1781 spielte das Zweibrücker Freiwilligenregiment „Royal Deux-Ponts“ unter der Führung von Wilhelm und Christian, den Grafen von Forbach, eine entscheidende Rolle bei der Eroberung von Yorktown. Dieser Sieg führte zur Kapitulation der britischen Truppen und war ein Meilenstein auf dem Weg zur amerikanischen Unabhängigkeit.

Anlässlich der bevorstehenden 250-Jahr-Feier der Unabhängigkeit im Jahr 2026 hat die Stadt Zweibrücken die Jugendkunstschule im Dezember dazu eingeladen, die historische Verbundenheit künstlerisch zu untermauern. Die Schüler des Jahreskurses nahmen das Projekt begeistert an und erarbeiteten in den Räumen der Kunstschule ihre Entwürfe zum Thema „250 Jahre Unabhängigkeit Yorktowns“ , heißt es in einer Mitteilung.

Ergebnisse werden gedruckt und an die Partner überreicht

In zwei Altersgruppen zwischen acht und 17 Jahren experimentierten die Kinder und Jugendlichen mit verschiedenen Techniken wie Collagen, Grafiken und Malerei. „Mit großer Sorgfalt und gegenseitiger Inspiration spiegelten sie in ihren Werken nicht nur historische Ereignisse wider, sondern setzten auch die Natur, die Architektur und das gesellschaftliche Leben beider Städte kreativ in Szene“, heißt es weiter.

Die Ergebnisse wurden abschließend in der Druckerei der Stadt Zweibrücken als hochwertige Plakate gedruckt. Die Plakate werden nun als Zeichen der Verbundenheit an die Stadt Yorktown überreicht.