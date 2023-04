Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Indem sie auf viele Millionen Euro verzichten, ermöglichen die Gläubiger dem Kranbauer Tadano Demag und dem Schwesterunternehmen Tadano Faun eine neue Zukunft. Die Sanierung und Zusammenarbeit der Unternehmen soll jetzt richtig anlaufen.

Die Gläubiger haben den Sanierungsplänen für Tadano Demag und Tadano Faun (Lauf an der Pegnitz) am Donnerstag zugestimmt. Das teilte Tadano Demag am Abend mit. Damit kann der Betrieb bei Zweibrückens