Eine Kirche voller Kommunionkinder, das ist auch im dritten Jahr der Pandemie undenkbar. Deshalb werden die Kinder wie in den beiden Vorjahren ihre Erstkommunion nicht sonntags im Gemeindegottesdienst, sondern in kleinen Gruppen feiern. Am Samstag nach Ostern geht’s los.

Die 49 Zweibrücker Kommunionkinder sind in vier Gruppen aufgeteilt. Dementsprechend wird an den beiden Wochenenden nach Ostern viermal mit Pfarrer Wolfgang Emanuel Erstkommunion gefeiert, zweimal in Heilig