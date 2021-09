In der Bezirksliga Westpfalz landete Tabellenführer SG Knopp/Wiesbach am Sonntag mit 7:2 (2:3) einen Kantersieg beim FC Queidersbach. Verfolger SG Schopp/Linden strauchelte dagegen nach 3:1-Führung bei Rieschweilers Zweiter leicht und kam an deren Kerwe nur zu einem 3:3.

Nach dem frühen 0:1 durch Pablo Geßner kam Queidersbach besser ins Spiel und drehte durch Eduard Wagner (23.) und Till Schindler (27.) die Partie. Noch vor der Pause verwandelte Jan-Patrick Buchheit aber einen Foulelfmeter zum Ausgleich und erzielte den 3:2-Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel konnte sich die SG Knopp/Wiesbach dann klar durchsetzen, zweimal Shkodran Rexhaj sowie erneut Buchheit und Geßner schossen den 7:2-Sieg heraus.

Am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es schon zum nächsten Top-Duell, wenn die SG Knopp/Wiesbach zum Derby beim Dritten SV Battweiler fährt. Battweiler gelang erwartungsgemäß ein Sieg gegen den SV Herschberg (4:1), bei dem sie nach einer Viertelstunde mit 3:0 führten. Das SVB-Team könnte im Falle eines Heimsieges zum Zweiten SG Schopp/Linden aufschließen. Knopp geht angesichts der bisher starken Leistung mit 15 Punkten aus sechs Partien aber favorisiert ins Spiel.