Zwei laute Knalle unmittelbar hintereinander gegen 9.40 Uhr am Morgen und am frühen Nachmittag (gegen 14.35 Uhr) haben am Donnerstag die Bevölkerung in Zweibrücken, dem Saarland und weiten Teilen der Westpfalz aufgeschreckt. Wie die Polizei in Kaiserslautern auf Anfrage mitteilte, kam dies in den vergangenen Tagen öfter vor. Die Knalle gehen auf Übungsflüge von Eurofightern des Fliegerhorstes Nörvenich zurück. Das teilte ein Sprecher der Militärbasis auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Insgesamt hätten fünf der in Nordrhein-Westfalen stationierten Kampfjets einen Übungsflug über Rheinland-Pfalz und dem Saarland absolviert.