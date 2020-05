Die Überschallknalle, die heute an vielen Orten in der Pfalz zu hören waren, gehen auf einen Übungsflug von Eurofightern des Fliegerhorstes Nörvenich zurück. Das teilte ein Sprecher der Militärbasis auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Insgesamt hätten fünf der in Nordrhein-Westfalen stationierten Kampfjets einen Übungsflug über Rheinland-Pfalz und dem Saarland absolviert. Der Fliegerhorst Nörvenich ist derzeit für die Luftraumüberwachung von Süddeutschland zuständig.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr war der Überschallknall der Flugzeuge an vielen Orten in Rheinland-Pfalz sowie Teilen von Baden-Würtemberg und dem Saarland zu hören.