Kaum gefordert wurde die erste Herrenmannschaft des TC 1987 Zweibrücken in ihrem dritten Medenspiel in der B- Klasse, in der mit 4er- Teams gespielt wird. Gegen die SG Gundersweiler/Rockenhausen 2 siegte Zweibrücken mit 14:0, gewann damit schon zum dritten Mal in der laufenden Runde ohne Punktverlust, und steuert mit großen Schritten der Meisterschaft entgegen, auch wenn es in dieser Saison offiziell keine Aufsteiger geben wird.

Die Zweibrücker Mannschaft, angeführt von ihrer Nummer eins, Dennis Koch, ist in dieser Saison in der B- Klasse unterfordert, was die bisherigen klaren Ergebnisse deutlich beweisen. „Eigentlich