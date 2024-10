Die Kita in der Ixheimer Meisenstraße wurde beim Hochwasser an Pfingsten so schwer beschädigt, dass sie für mehr als 500.000 Euro saniert werden muss.

Die protestantische Kita mit 50 Plätzen sei regelrecht abgesoffen, schreibt das Architekturbüro Grub in seinem Sachbericht. Das Wasser habe 80 Zentimeter