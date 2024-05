Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 30 Jahren gibt es die Kinderkrippe Apfelbäumchen in Ixheim. Am Samstag feierten Kinder, Erzieherinnen, Ehemalige, Kommunalpolitiker, Eltern und Nachbarn das Jubiläum mit einem Fest in der Turnhalle der benachbarten Schule, im Apfelbäumchen selbst und vor der Pizzeria „Zur Breitwiese“.

Das Apfelbäumchen war die erste kommunale Kinderkrippe in Zweibrücken.