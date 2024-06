Mit einem großen Fest haben Kinder, Erzieherinnen und Eltern am Samstag den 60. Geburtstag des Kindergartens Pusteblume in Oberauerbach gefeiert. Die Einrichtung hat einen besonderen Schwerpunkt.

Seit Ende April darf sich der Kindergarten Pusteblume offiziell als Bewegungskindergarten bezeichnen. „Noch vor ein paar Jahren haben wir im Bürgerhaus gegenüber geturnt, mussten immer über die Straße laufen“, erinnert sich Kindergartenleiterin Angelika Rohe, die am Samstag durch das Programm führte. Im Jahr 2000 wurde an den bestehenden, recht versteckt hinter der Bonhoeffer-Kirche liegenden Kindergartenbau, ein Turnraum angebaut. Erzieherin Steffi Mehlhorn bietet seit zwei Jahren eine Psychomotorik-Turnstunde an, für die sie eigens eine Ausbildung gemacht hat.

Der christlich orientierte Kindergarten Pusteblume wurde 1964 gegründet, noch heute ist er im gleichen Gebäude wie damals untergebracht. Ihn besuchen 52 Kinder zwischen zwei und zehn Jahren, die von acht Erzieherinnen betreut werden. Die protestantische Bewegungskindertagesstätte, wie sie offiziell heißt, bietet 20 Ganztagsplätze und 20 Teilzeitplätze für Kindergartenkinder, betreut aber nachmittags auf zwölf Plätzen auch Grundschulkinder der Grundschule Sechsmorgen. Dass den Kita-Kindern Bewegung liegt, zeigten sie bei der Geburtstagsfeier mit Musik und Tanz im Innenhof.