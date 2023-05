Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast 200 junge Frauen und Männer aus der Zweibrücker Kante haben dieser Tage ihr Abiturzeugnis erhalten, am Helmholtz- oder am Hofenfels-Gymnasium. Weitere haben ihr Abitur in Contwig, in Thaleischweiler