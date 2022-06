Die Fußballer des Helmholtz-Gymnasiums Zweibrücken haben sich für die nächste Runde des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Die Spieler der Wettkampfklasse I (Jahrgänge 2003 bis 2006) setzten sich beim Turnier am Freitag im heimischen Westpfalzstadion durch.

Im Halbfinale gegen das Leibniz-Gymnasium Pirmasens erspielte sich das HHG-Team viele Torchancen, geriet aber zunächst in Rückstand. Nach einer Tempoverschärfung wurden dann die nötigen Tor erzielt, sodass am Ende ein souveräner 5:2-Sieg heraussprang. Die HHG-Tore erzielten Felix Stopp (2), Kimi Frary (2) sowie Tim Neuendorf.

Im Finale gegen das Kaiserslauterer Gymnasium am Rittersberg, das sich im zweiten Halbfinale gegen die IGS Landstuhl durchgesetzt hatte, glänzte zunächst die HHG-Abwehr. Tim Neuendorf erzielte Mitte der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation das 1:0. Felix Stopp legte noch vor der Pause nach einer schönen Einzelleistung zum 2:0 für das Team von Lehrer Mirko Welzel nach. In der zweiten Halbzeit ließen die Helmholtz-Kicker dann kaum noch etwas zu. Nach einer hervorragenden Mannschaftsleistung steht das Helmholtz-Gymnasium als inoffizieller Westpfalzmeister verdient in der nächsten Runde.