Im Dezember 2019 hatte Kevin Knieps, Kreisläufer der Sportfreunde (SF) Budenheim, noch den Siegtreffer zum 23:22-Erfolg der Budenheimer gegen den SV 64 Zweibrücken erzielt und damit den Westpfälzern die einzige Saisonniederlage beigebracht. Ab der kommenden Runde erzielt Knieps die wichtigen Tore vom Kreis für die zwischenzeitlich in die Dritte Liga aufgestiegenen Zweibrücker.

Der SV 64 hat den starken Kreisläufer aus Budenheim für die kommende Drittliga-Saison verpflichtet. Knieps unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag und bildet gemeinsam mit Sebastian Meister das Duo am Löwen-Kreis. Nicht nur der Siegtreffer gegen den SV und seine bärenstarke Leistung in dieser Partie, sondern unter anderem 120 Tore in 22 Oberliga-Partien in besagter RPS-Saison, dazu 1,89 Meter Körpergröße, sowie einige Jahre Erfahrung in der dritthöchsten deutschen Handballliga sind weitere Punkte, die Knieps zu einer echten Verstärkung machen.

Der 28-Jährige stammt aus der niedersächsischen Stadt Hannoversch Münden, begann dort mit dem Handballspielen und spielte bereits als 17-Jähriger bei der TG Münden in der erste Mannschaft in der damaligen Regionalliga. Beruflich und privat zog es den technischen Leiter eines Logistikunternehmens in die Landeshauptstadt Mainz. Sportlich spielte er zunächst beim Drittligisten TV Groß-Umstadt, bis er vor drei Jahren zum Oberligisten Budenheim wechselte und dort zum Top-Torjäger am Kreis avancierte.