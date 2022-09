Contwig feiert am Wochenende Kerwe. Und nach etlichen Jahren gibt es am Samstag auch wieder einen Kerweumzug. Das ist aber noch nicht alles.

Vor allem wird die Kerwe auf dem Platz vorm Contwiger Rathaus und auf dem Gelände des Sportplatzes vonstatten gehen. Vorm Rathaus wird von Samstag bis Montag die Kerwe-Kirmes aufgebaut. Es gibt an mehreren Ständen Essen und Getränke, zudem ein Karussell sowie ein Autoscooter.

Der Kerweumzug startet am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Freibad-Parkplatz. Von dort zieht die Truppe durch die Ortsdurchfahrt hin zur Bahnhofsstraße und von dort zum Sportplatz. Die Kerwerede wird am Sonntag nach dem Kerwespiel SV Palatia Contwig gegen SC Stambach (Anpfiff 15 Uhr) am Sportplatz vorgetragen.