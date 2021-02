Der Kabarettist Detlev Schönauer sollte bei seiner Abschiedstour am 14. Februar in der Zweibrücker Festhalle auftreten. Das Kulturamt hat die beiden Shows des Tages wegen der Corona-Entwicklungen und des Lockdowns nun definitiv abgesagt. Da Schönauer inzwischen nach Ungarn ausgewandert ist, am Plattensee lebt und im März seine Bühnenkarriere beendet, wird es keinen Ersatztermin geben. Die Karten werden zurückgenommen. Kartenbesitzer können die Karten mit ihrer Iban-Nummer an das Kultur- und Verkehrsamt, Maxstraße 1, 66482 Zweibrücken, schicken, der Eintrittspreis wird dann aufs Konto erstattet. Die Karten können auch persönlich beim Kultur- und Verkehrsamtes zurückgegeben werden, dazu muss aber man vorher einen Termin vereinbaren und Telefon 06332/871-451 oder 871-471.