Die Gutenbergstraße zwischen der Ampel am Brauereigelände und dem Busbahnhof wird nicht zur Tempo-30-Zone. Die Busunternehmen haben Bedenken.

Ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Gutenbergstraße möglich wäre, da Radfahrer und Fußgänger vor allem auf Höhe der Allee die Straße überqueren, wollte Anke Fuhrmann aus Rimschweiler in der Einwohnerfrage in der Stadtratssitzung am Mittwoch wissen. Laut Oberbürgermeister Marold Wosnitza sehen aber die Busbetriebe eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der ganzen Länge als kritisch, da sie dann an den Einmündungen Vorfahrt gewähren müssten. Laut Straßenverkehrsbehörde sei die Straße auch kein Unfallschwerpunkt. Bei der Neugestaltung der Allee würden aber auch die Querungsstellen verbessert.