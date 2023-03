Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mutter Tanja Schmitt ist sauer auf die Kreisverwaltung. Sie wohnt auf dem Stockbornerhof bei Battweiler. Ihr Sohn Til (elf Jahre) geht in Contwig auf die Gesamtschule. Ein Schulbus fährt am Hof nicht vorbei. Wie der Junge morgens und nachmittags zur Haltestelle in Battweiler kommt, ist unklar.

Schmitts Sohn kommt nach den Ferien in die fünfte Klasse an der Contwiger Gesamtschule (IGS). Bislang fuhren Schmitts Eltern, also die Großeltern von Til, den Jungen täglich vom Stockbornerhof