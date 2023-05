Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Anzahl der Vandalismus-Fälle in der Bahnhofshalle tendiert gegen null, seitdem die Gewobau Eigentümer des Gebäudes ist und dort regelmäßig abgeschlossen wird. Am ersten März-Wochenende wurde dennoch eine Tür mit Glaseinsatz am Bahnhof zerstört.

Das Technische Hilfswerk (THW) hat die Eingangstür mit Holzplatten gesichert. Leider kein Einzelfall, wie eine Sprecherin von der Pressestelle der Deutsche Bahn in Frankfurt