Am Ostermontag gegen 19 Uhr musste die Feuerwehr in Stambach eine Katze retten, die so hoch in einen Baum geklettert war, dass sie nicht mehr von alleine herunterkam.

Die Feuerwehrleute stellten eine Steckleiter an den Baum in der Talstraße und sicherten sie, während ein Kollege heraufkletterte und die Katze gesund zurück auf den Boden brachte. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute aus Contwig mit einem Fahrzeug. Die Einsatzdauer betrug eine Stunde. Das teilte Holger Hell, Medienbeauftragter der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, mit.