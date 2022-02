Katharina Bauer vom TSV Bayer 04 Leverkusen hat am Samstag das Stabhochsprung-Meeting des LAZ Zweibrücken mit ihrem dritten Sprung über 4,32 Meter gewonnen. Der sehr kurzfristig anberaumte Wettkampftag war laut dem LAZ-Vorsitzenden Alexander Vieweg vor allem für Frauen und den weiblichen Springer-Nachwuchs gedacht, weil für die in diesem Winter einfach wenig Wettkämpfe stattfänden. Zweite hinter Bauer wurde Jacqueline Otchere von der MTG Mannheim (4,12 m) vor Victoria von Eynatten (Leverkusen/4,02 m). LAZ-Lokalmatador Jakob Legner gewann die U20-Konkurrenz der Jungen: Der 17-Jährige sprang dabei in der Halle mit 4,51 Meter eine neue Bestleistung.