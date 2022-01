RHEINPFALZ-Karikaturist Uwe Herrmann ist wie früher ein VW Käfer. Der lief und lief und lief – und Herrmann zeichnet eben und zeichnet und zeichnet. Im Jahr 2021 belieferte er die „Zweibrücker Rundschau“ wieder mit vielen Karikaturen – auch den Lokalsport. Den Zweibrücker Sport bereicherte er mit spitzer Feder häufig in der Dienstag-Kolumne „Abseits“ – und damit bei allem auf und rund ums Spielfeld. Eine Auswahl seiner Zeichnungen, die sich natürlich im vergangenen Jahr häufig mit der Corona-Krise beschäftigten, sehen Sie auf dieser Seite. Seit 33 Jahren ist der aus Grünstadt stammende und in Obersimten bei Pirmasens lebende Herrmann nun schon für die RHEINPFALZ tätig. Annähernd 17.000 Cartoons kamen in all den Jahren für fast alle Lokalausgaben zusammen, seit 13 Jahren treiben seine Figuren „Weck, Worscht & Woi“ auch ihr (Un-)Wesen im Freizeitmagazin „Leo“. Ein Lieblingsthema habe er nicht, sagt Herrmann, Sport zeichnet er aber gerne. Hauptsache, das Thema ist interessant. „Der Spaßfaktor hängt auch von der guten Abwicklung mit dem Auftraggeber ab“, verdeutlicht er. „Ans Aufhören denke ich oft, aber ich mach’s halt nicht“, sagt der 63-Jährige lachend und verschwendet noch keine Gedanken daran. Als Freiberufler müsse er ja auch nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhören.