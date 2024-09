13 „Straußhengste“ und sieben „Straußstuten“ haben sich in diesem Jahr zusammengetan, um zünftig die Hengstbacher Kerb zu feiern.

Begonnen hat das fünftägige Fest bereits am Freitagabend mit einer Runde Freibier und weiteren Kaltgetränken am Hengstbacher Dorfbrunnen. Dorthin hatte die Straußjugend die Anwohner sowie „Freunde der Gemeinde und der Straußbuben“ zu einem im Brunnen gekühlten Umtrunk eingeladen – nicht zuletzt als kleine Entschädigung dafür, dass „wir euch bestimmt das ein oder andere Mal nachts wach gehalten oder montags an eurer Haustüre geklingelt und nach Geld gefragt haben“, wie sie in ihrer Einladung schrieben.

Am Samstag luden der Förderverein Kultur und DGH Hengstbach, die Landfrauen, die Straußbuben und der Gemischte Chor in und ums Dorfgemeinschaftshaus zum Flammkuchenabend mit Musik ein. Das gebuchte Akustik-Duo hatte kurzfristig abgesagt, aber die Straußbuben konnten schnell adäquaten Ersatz finden, sodass es im Innenhof erst Live-Musik und später im Haus Party mit einem DJ gab.

Höhepunkt am Sonntag war die Kerwerede, vor rund 120 Zuhörern verlesen von Lea Lauer und Francesco Daniele aus einem Fenster des Gemeinschaftshauses. Das Duo gewährte einen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate inklusive Wahlergebnisse, Missgeschicke sowie sportliche Erfolge und Misserfolge.