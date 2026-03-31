Sie ist wie früher der VW Käfer von Volkswagen – sie läuft und läuft und läuft. Allerdings im Wortsinn. Joyce Hübner klappert an 495 Tagen 2059 Städte in Deutschland ab.

Schon bei ihrer Deutschlandumrundung im Jahr 2023 mit 120 Marathons am Stück und 5.200 Kilometer hatte die Extremsportlerin Joyce Hübner für sich „die Grenzen verschoben“. Seit 11. Juni 2025 – mit dem Start in Helmstedt – setzt die Berlinerin noch einen drauf. „Joyce Städtetrip“ führt sie und ihren sie als Organisator begleitenden Partner, der sich selbstironisch „Praktikant Sven“ nennt, seitdem durch insgesamt 2059 Städte Deutschlands. An 495 Tagen mit 495 Marathons am Stück, mit 21.312 Kilometern und etwa 200.000 Höhenmetern – der Wahnsinn. Am Mittwoch 1. April, schlägt sie dabei auch in der Westpfalz auf.

„In diesem Projekt werde ich nicht nur meine physischen und mentalen Grenzen ausloten, sondern auch dich einladen, mich auf meiner Reise zu begleiten“, schreibt Hübner, die am 7. April beim Marathon 311 von Kübelberg nach Horschbach ihren 38. Geburtstag feiert, auf ihrer Homepage. Viele laufen Teilstrecken mit ihr, bis zu 100.000 Menschen folgen ihren Erlebnissen auf den Social-Media-Kanälen, besonders auf Instagram. Auf ihrer Internetseite können Interessierte per Livetracking zudem schauen, wo Hübner gerade auf ihrer Tagestour ist. Mit 25 Paar Laufschuhen ist sie gestartet und schätzte damals, dass noch zehn bis zwölf weitere Paare im Lauf der Zeit dazukommen.

Über den Winter gut verpackt durch die Pfalz: In Maikammer gingen am 18. November 2025 direkt hinter Joyce Hübner auch regionale Läufer mit auf die 42,6 Kilometer lange Strecke nach Schifferstadt. Archivfoto: Arno Schade

fsdfdsfdsfdsfs

In der Westpfalz ist zurzeit auf jeden Fall ganz warmes Anziehen für Hübner angesagt, bei diversen Graupel- und Schneeschauern immer mal wieder zwischendurch. Am Gründonnerstag läuft sie den Marathon 306 von Kaiserslautern in den Pirmasenser Stadtteil Fehrbach und streift bei 43,2 Kilometern dabei die Städte Ramstein-Miesenbach, Landstuhl und Rodalben.

Am Karfreitag hakt sie ab 9 Uhr tags darauf auf den 42,5 Kilometern ins saarländische Kirkel dann die Städte Pirmasens, Hornbach, Zweibrücken und Blieskastel ab. Laut Hochrechnung will sie mit 6,28 Stundenkilometern unterwegs sein und die Strecke in 4:34 Stunden bewältigen. Sie kommt dabei von Windsberg, läuft teilweise auf Feldwegen nach Kleinsteinhausen, durch den Ort, an Großsteinhausen vorbei ins Tal auf dem Radweg in Richtung Hornbach. Vorbei an Dietrichingen, Mauschbach, am Hornbacher Friedhof und am Kloster, geht es weiter auf den Radweg in Richtung Althornbach. Den verlässt sie auf Höhe des Unterbeiwalderhofs und läuft über den Eichenhof in Richtung Hengstbach und auf der dortigen Ortsdurchfahrt weiter ins saarländische Webenheim. „Sei live dabei, wenn ich von Stadt zu Stadt laufe“, fordert sie auf allen Strecken Gleichgesinnte zum Mitlaufen auf.

Info

https://joyce-huebner.com