Der vor 150 Jahren geschlossene jüdische Friedhof am Ölkorb soll vor dem Vergessen bewahrt werden. Bereits vor vier Monaten wurden bei einem Vor-Ort-Termin Möglichkeiten besprochen. Nach monatelanger Funkstille könnte nun Bewegung in das Projekt kommen.

Der 1992 aufgestellte Gedenkstein ist das letzte sichtbare Überbleibsel, das an den früheren jüdischen Friedhof am Ölkorb in Bubenhausen