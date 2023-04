Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Golfsport ist sicher einer der Gewinner der Corona-Pandemie, wenn man überhaupt von so was sprechen kann. Abzulesen am Mitgliederzuwachs, stark frequentierten Plätzen – und eben keiner Winterpause, die das Spieljahr der Golfspieler vorzeitig beendet. Vielmehr haben die Golfplätze in Rieschweiler-Mühlbach und Waldfischbach-Burgalben sonnige Aussichten.

„Wir haben kaum freie Plätze“, sagt Klaus Veith vom Ersten Golfclub Westpfalz (EGW) in Rieschweiler-Mühlbach. So sind bei den Hitscherhof-Golfern die zurzeit corona-bedingt