Wer sich übers Osterwochenende etwas bewegen und ein wenig rätseln möchte, der sollte bei unserem Oster-Rätsel mitmachen: 20 Eier sind in der Stadt zu finden. Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein über 250 Euro und Tankgutscheine.

Langes Wochenende, am Sonntag viel Schokolade, und keine Idee, wie man sich bewegen könnte? Machen Sie mit bei unserer Ostereiersuche. Unser Fotograf Matthias Laborenz hat sich in der Innenstadt umgeschaut und jede Menge Eier gefunden. Schöne, interessante, originelle, leicht zu findende und gut versteckte hat er gefunden und 20 ausgesucht für unsere große RHEINPFALZ-Oster-Eier-Suche.

Dieses Ei gibt es zweimal, dazwischen eine rote Zahl. Wir brauchen den Anfangsbuchstaben dieser Zahl. Foto: Laborenz Dieses Ei fällt nicht gleich ins Auge. Unter ihm steht ein Name. Darin kommt ein Buchstabe dreimal vor. Welcher? Foto: Laborenz Auch dieses Ei dürfte nicht auf den allerersten Blick zu finden sein. Welcher Buchstabe lehnt sich hier an sein Spiegelbild? Foto: Laborenz In dem Gebäude mit diesem Ei findet man eine bekannte Einrichtung. Wir brauchen den zweiten Buchstaben. Foto: Laborenz Das einzige Ei, das aufrecht steht. Wer über die Straße geht, kann zweimal den Namen eines Bundeslandes lesen. Es beginnt mit? Foto: Laborenz Eines der schwierigsten Eier. Neben diesem Ei tummeln sich Tiere. Was für welche? Gesucht ist der zweite Buchstabe. Foto: Laborenz Eine einfache Aufgabenstellung, oder? Hier nehmen wir den Buchstaben zwischen dem ersten L und dem R. Foto: Laborenz Vier Buchstaben kommen bei diesem Ei doppelt vor. Zwei stehen direkt beisammen? Diesen Buchstaben brauchen wir. Foto: Laborenz Dieses Ei ist an einem Gebäude befestigt. Wie heißt das Bauwerk? Gesucht ist der dritte Buchstabe des Vornamens. Foto: Laborenz Nicht so ganz leicht zu finden,: Unter diesem Ei verläuft ein roter Balken. Nehmen Sie den Buchstaben direkt vor diesem Ei. Foto: Laborenz Hier werden Waren aus einem bestimmten Rohstoff verkauft. Wer liefert den? Gesucht ist der Anfangsbuchstabe der Lieferanten. Foto: Laborenz Drei Wörter und am Ende des dritten Wortes dieses Ei. Aber mit welchem Buchstaben beginnt das erste Wort? Foto: Laborenz Vielleicht auch nicht so ganz einfach zu finden. Aber wenn Sie es haben: Nehmen Sie den Buchstaben zwischen den beiden Eiern. Foto: Laborenz In der Nähe dieses schön bunt bemalten Eis steht ein Mann. Gesucht ist der erste – oder der letzte – Buchstabe seines Vornamens. Foto: Laborenz Uns interessiert weniger das kleine Ei als das Blau darüber. Mit welchem Buchstaben beginnt das blau geschriebene Wort? Foto: Laborenz Ein Wort findet man hier in zwei Schreibweisen, einmal mit, einmal ohne Leerzeichen. Welcher Buchstabe kommt darin dreimal vor? Foto: Laborenz Dieses Ei steht am Anfang von drei Wörtern. Mit welchem Buchstaben beginnt das mittlere Wort, das kürzeste? Foto: Laborenz Das ist hoffentlich einfach. Wie heißt dieses Unternehmen? Wir brauchen den drittletzten Buchstaben des Namens. Foto: Laborenz Das wohl am schwierigsten zu findende Ei. Suchen Sie die kleinste Zahl (nicht Ziffer). Wir brauchen den Anfangsbuchstaben. Foto: Laborenz Eieieieiei! Dieses Ei kommt gleich mehrfach vor. Zum Abschluss den vorletzten Buchstaben bitte. Und viel Erfolg beim Lösungswort! Foto: Laborenz Foto 1 von 20

Gehen Sie auch auf die Suche und finden Sie die 20 Eier. Zu jedem Ei gibt es eine Aufgabe, bei der man einen Buchstaben erhält. Am Ende hat man ein Lösungswort aus 20 Buchstaben. Damit es nicht ganz so schwer ist, stehen die Eier schon in der richtigen Reihenfolge.

Zwischen Hofenfelsstraße und Fruchtmarktstraße

Suchen Sie in der Zweibrücker Innenstadt. Grob gesagt: zwischen Hofenfelstraße und Fruchtmarktstraße und zwischen den beiden Parkhäusern. Halten Sie die Augen auf! Sicher erkennen Sie einige Eier schon auf den Bildern. Andere fallen beim Rundgang sofort ins Auge. Aber ganz so einfach haben wir es dann doch nicht gemacht. Ein paar muss man bestimmt länger suchen. Weil wir aber nicht die genauen Standorte brauchen, sondern nur das Lösungswort, kann man auch mitmachen, wenn am Ende das ein oder andere Ei fehlen sollte.

Zu gewinnen gibt es als ersten Preis einen Reisegutschein über 250 Euro vom Zweibrücker Reisebüro Schmid. Zweiter Preis ist ein Tankgutschein über 40 Euro. Dritter bis zehnter Preis sind Tankgutscheine über jeweils 20 Euro.

Mitmachen

Wer mitmachen möchte, schickt das Lösungswort bis Sonntag, 24. April, per Mail an redzwe@rheinpfalz.de, Betreff: Ostereiersuche. Wir berücksichtigen alle Mails, die bis 24. April, 23.59 Uhr, eingegangen sind. Die Auflösung und die Namen der Gewinner mit Wohnort (nicht die komplette Adresse) veröffentlichen wir in der Ausgabe vom 30. April. Der Reisegutschein kann für eine Buchung im Reisebüro Schmid eingelöst werden und ist nicht an eine bestimmte Reise gebunden. Er wird nicht ausgezahlt.