Das Zweibrücker Cinema Europa bleibt geschlossen, das Broadway in Ramstein spielt von Donnerstag bis Sonntag, das Walhalla in Pirmasens von Freitag bis Montag. In Saarbrücken spielen nun das Filmhaus und das Camera zwo wieder: von Donnerstag bis Montag. In Blieskastel gibt es weiterhin Autokino.

Das Broadway bietet quasi ein Filmmuseumsprogramm: Klassiker. die sich die Zuschauer gewünscht haben: „Zurück in die Zukunft“ (1985), „Dirty Dancing“ (1987), „Harry Potter und der Stein der Weisen“ (2001), „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ (2002) und „Interstallar“ (2014). Das Walhalla zeigt die ersten Nach-Corona-Filme: die Animation „Mina und die Traumzauberer“, den US-Actionthriller „The Hunt“, und den „Rettet den Zoo“. Das Filmhaus bietet den Nach-Corona-Film „Monos“, einen Spielfilm, bei dem bewaffnete Kinder im Urwald Geißeln nehmen, und das Drama „La Vérité“ mit Deneuve und Binoche. Das Camera zwo spielt das neue Liebesdrama „Königin“, „Parasite“ (vier Oscars), „Systemsprenger“ (acht deutsche Filmpreise) und , „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (deutscher Filmpreis Kinderfilm). Das Autokino Blieskastel spielte heute den Tarantino-Film „Once upon a Time in Hollywood“ (zwei Oscars).

