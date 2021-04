Vermutlich ein medizinischer Notfall am Steuer war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagnachmittag zwischen Mörsbach und Käshofen. Dabei befuhr eine Frau mit ihrem silbernen Passat Kombi die Landesstraße zwischen beiden Gemeinden. In einer scharfen Linkskurve, wo sich ein Parkplatz befindet, fuhr die Frau jedoch statt in die Linkskurve geradeaus. Sie verpasste knapp die Leitplanke, die dort anfängt und das Auto vermutlich zum Überschlag gebracht hätte, fuhr über Baumstümpfe und kam erst mehrere hundert Meter unterhalb der Straße in einem Feld zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfall nicht beteiligt, jedoch kümmerte sich ein anderer Autofahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Frau. Ein weiterer Autofahrer winkte Polizei und Retter ein. Neben der Polizei waren ein Rettungswagen und der Notarzt im Einsatz. Die genaue Unfallursache sowie Schadenshöhe und der Gesundheitszustand der Frau sind unbekannt.