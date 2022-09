Wie erst jetzt bekannt wurde, soll sich bereits am Sonntagnachmittag, 28. August, ein illegales Autorennen auf der Käshofer Straße (L120) zwischen Homburg und Käshofen abgespielt haben. Wie die Homburger Polizei meldet, haben zwei Motorradfahrer den Vorfall beobachtet. Als die Motorräder an jenem Tag gegen 16.30 Uhr aus Richtung Käshofen in Richtung Homburg unterwegs waren, seien ihnen zwei Personenwagen mit stark überhöhtem Tempo auf ihrer Fahrspur entgegengerast. Die Motorradfahrer hätten nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei den Autos handle es sich um einen hellgrauen oder hellblauen SUV und einen roten oder orangefarbenen Kleinwagen. Die Homburger Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06841 1060 entgegen.