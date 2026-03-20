In der Hauptstraße in Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) hat am Donnerstagabend ein Hund einen Fußgänger in die Hand und Jacke gebissen. Wie die Polizei Neunkirchen berichtet, ist sein Frauchen nach dem Vorfall einfach weitergegangen, ohne sich um die Verletzung zu kümmern. Der 32 Jahre alte Fußgänger habe eine tiefe Bisswunde erlitten. Der Hund wird als schwarz und etwa kniehoch beschrieben, das Frauchen soll blond sein, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, und zwischen 70 und 75 Kilo wiegen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06821 2030 zu melden.