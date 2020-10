Die 14-jährige Springreiterin Charlotte Stuppi vom RSV Käshofen gehört weiterhin dem U14-Bundeskader an, der in dieser Woche aktualisiert wurde. „Die Kaderaktualisierungen beruhen auf den Erfolgen, die die Reiterinnen und Reiter in diesem besonderen Jahr gesammelt haben. Dazu gehören die deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck, aber auch internationale Turniere und Nationenpreise. Wir konnten den Athleten weniger Starts auf internationalen Turnieren ermöglichen, und es war uns wichtig, die Leistungen in diesem besonderen Jahr zu honorieren. Deshalb wurden die Kader jetzt schon angepasst“, sagte Peter Teeuwe, Bundestrainer der Junioren und Jungen Reiter, mit Blick auf das Corona-Jahr. Allerdings währt die Verlängerung für die Homburgerin nur bis Dezember, dann muss sie den Kader aus Altersgründen verlassen.