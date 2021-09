Die Regionalliga-Herren von AN Dellfeld verloren am Samstag zum Saisonstart ihr Auswärtsspiel beim SKC Monsheim II mit 5121:5269 Punkten. Nach vielen Ummeldungen diverser Vereine zum Konkurrenzverband DKBC (120 Wurf) war Dellfeld unverhofft in die höchste Liga des Landes gerutscht.

Nach der langen Corona-Zwangspause konnte im Team um den neuen Sportwartes Harald Mau nicht jeder sein Potenzial abrufen. Reiner Ahlheim spielte zwar wie entfesselt und zauberte mit 977 Holz (500 Punkte beim Bahnwechsel) das stärkste Ergebnisse beider Mannschaften auf die Bahn. Aber bei Michael Rieder lief es nicht rund: Gesundheitlich angeschlagen musste er nach 100 Wurf mit 399 Punkten abbrechen und durch Egon Laudemann (411) ergänzt werden.

Weitere Punkte für Dellfeld: Jürgen Schlachter (888), Oswald Gimber (788 LP), Harald Mau (808) und Dominic Raquet (850).