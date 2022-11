Schüler des Hofenfels-Gymnasiums haben innerhalb einer Woche mehr als 100 Geschenkespenden für ukrainische Kinder gesammelt.

Die gut 20 Mitglieder der Nachhaltigkeits-AG um die Lehrerinnen Judith Bermes, Sarah Stamp, Katrin Fischer und Julia Graf haben sich ins Zeug gelegt für ein Großprojekt der Pirmasenser Firma Kömmerling. Die hat Schulen aufgerufen, gebrauchtes Spielzeug für ukrainische Kinder zu spenden.

Die Hofenfelser waren spontan dabei, trotz hoher Arbeitsauslastung und dem anstehenden Info-Tag der offenen Tür am Samstag. Bedingung für die Spender war, dass die Geschenke eingepackt und mit einem Zettel versehen werden, auf dem das Geschlecht des zu beschenkenden Kindes, die Alterszielgruppe und der Inhalt vermerkt sind, damit es bei der Bescherung in der Ukraine keine Enttäuschungen gibt.

Kräftig die Werbetrommel gerührt

Es wurden keine Geschenke angenommen, die mit Krieg zu tun haben, also etwa Spritzpistolen oder Dinge, auf denen Bomben, Raketen oder Waffen abgebildet sind. So kamen Puzzles, Matchbox-Autos, ein Flummi und Brettspiele, aber auch Bilderbücher ohne Text zusammen, welche die Lehrerinnen am Mittwochmittag in Kartons von Kömmerling verpackten. Den Kontakt der Schule zur Pirmasenser Kunststofffirma hatte ein ehemaliger Hofenfels-Schüler geknüpft. „Für uns als Nachhaltigkeits-Arbeitsgemeinschaft ist es prima, wenn gebrauchtes Spielzeug verschenkt wird“, lobte Judith Bermes die Aktion und freute sich über die große Zahl an Spenden. Mit Flyern und Durchsagen in der Schule hatten die Beteiligten kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Klasse 7a hat alle Geschenke auf der Bühne drapiert und einzelne noch unverpackte noch schnell eingepackt. Ein Kind wünschte mittels Google-Übersetzung dem beschenkten Kind auf Ukrainisch ein frohes Weihnachtsfest.

Bereits in den vergangenen vier Jahren hatte die Arbeitsgemeinschaft Kindergeschenke gesammelt. Diese kamen damals jedoch der Zweibrücker Tafel zugute.