Beste Note 1,1 – Fünf Schüler für ihren Einsatz bei Fridays for Future ausgezeichnet.

A

Hamsa Al Hussin, Zweibrücken

Raphael Alt, Maßweiler

B

Isabelle Barbie, Zweibrücken

Lara Bastian, Zweibrücken

Emma Beilmann, Zweibrücken

Marcel Benoit, Zweibrücken

Emelie Bentz, Einöd

Paul Bieg, Niederwürzbach

Maximilian Biermeier, N.würzbach

Alena Borne, Mühlbach

Leon Britz, Homburg

Silas Buchmann, Contwig

C

Marie-Lou Champagne, Zweibr.

D

Julija Doronin, Zweibrücken

Paul Georg Dott, Großsteinhausen

Sophia Dreller, Zweibrücken

E

Leon Eckfelder, Bechhofen

Lea Ehrmann, Zweibrücken

Cedric Eli, Wellesweiler

Sophia Ernst, Zweibrücken

F

Lilli Frank, Nanzdietschweiler

Tatjana Frank, Contwig

Julia Friedrich, Zweibrücken

Martin Gregor Friedrich, Zweibr.

Kara Rebekka Fritz, Zweibrücken

Fynn Fritzsche, Zweibrücken

Julia Futter, Mühlbach

G

Karolina Gaub, Zweibrücken

Hannah Gölzer, Zweibrücken

Carolina Grgic, Zweibrücken

Felix Gries, Labach

Mira Johanna Groh, Althornbach

Kira Groß, Zweibrücken

H

Tamia Philine Hahn, Zweibrücken

Aminah Salwa Hallab, Altheim

Markus Harrer, Zweibrücken

Laura Heib, Webenheim

Marius Heißler, Breitfurt

Annick Heit, Einöd

Lars Hemmerling, Mimbach

Sofie Hermann, Mühlbach

Jeremy-Jason Heßke, Zweibrücken

Emily Hübscher, Bechhofen

Anna Hunsicker, Althornbach

Silas Noah Hüther, Mühlbach

K

Jaqueline Keberlein, Contwig

Jana Ketzler, Zweibrücken

Jonas Klein, Martinshöhe

Eileen Sophie Köhler, Martinshöhe

Franziska Kruber, Zweibrücken

Belana Kuhn, Zweibrücken

L

Faye Lenhard, Trulben

Rike Lüttge, Althornbach

M

Kilian Moritz Magold, Bechhofen

Laura Meister, Zweibrücken

Marie-Claire Meyer, Breitfurt

O

Philipp Opp, Zweibrücken

P

Josephine Peter, Reifenberg

Yasmina Pirmann, Bierbach

R

Nils Raab, Contwig

Lena Reinhard, Zweibrücken

Valentin Reitnauer

Jana Rendgen, Contwig

Nicolas Richter, Bottenbach

Viktoria Richter, Contwig

Katharina Roos, Bechhofen

Merrit Rubel, Zweibrücken

S

Daniel Schmalz, Nünschweiler

André Schmidt, Zweibrücken

Marius Schmidt, Zweibrücken

Jonas Schunck, Zweibrücken

Constantin Semar, Contwig

Nikita Sevo, Zweibrücken

Henning Staiger, Zweibrücken

Camille Muriel Stauter, Contwig

Lena Süs, Kleinsteinhausen

T

Thanh Dat David Tran, Zweibr.

U

Constanze Umlauf, Zweibrücken

V

Lukas Veidt, Bottenbach

Julian Veit, Zweibrücken

Florentine Melissa Vogt, Homburg

W

Philippe Welter, Kirkel-Altstadt

Lea Wilden, Zweibrücken

Daniel Wimmer, Bechhofen

Josephine Wunderberg, Zweibrücken

Helena Wustrau, Zweibrücken

Bester Abschluss: Carolina Grgic (1,1)

Vorbildliche Haltung: Camille Muriel Stauter

Scheffelpreis für beste Leistung im Fach Deutsch: Carolina Grgic

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Daniel Schmalz

Preis des Max-Planck-Instituts für herausragende Leistungen in Informatik: Lars Hemmerling und Daniel Schmalz

Preis des Philologenverbandes für herausragende Leistungen im Fach Geschichte: Markus Harrer

Preis des Vereins Deutsche Sprache für herausragende Leistungen in Deutsch: Julia Friedrich

Für herausragende Leistungen in Französisch: Rike Lüttge

Für herausragende Leistungen in Englisch: Lena Reinhard, Jana Rendgen

Für herausragende Leistungen in Mathematik: Lars Hemmerling, Lena Süs