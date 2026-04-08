Die Hochschule Kaiserslautern lädt für Mitte April zum offenen Campus an ihren drei Standorten ein. Zweibrücken ist am Samstag, 18. April, an der Reihe.

Von 10 bis 15 Uhr ist jeder eingeladen, sich über das gesamte Studien- und Weiterbildungsangebot, darunter die Fachbereiche Betriebswirtschaft, Informatik und Mikrosystemtechnik, die Forschung und andere Projekte zu informieren. Zu den Studiengängen zählen Wirtschaftspsychologie, Digital Sales & Marketing Management, Allgemeine BWL sowie Chiptechnologien für Medizin und Mikrosysteme, der ab Oktober neu in Zweibrücken angeboten wird. Um das Ganze aufzulockern warten auf die Besucher unter anderem ein Fahrsimulator, eine Campus-Schnitzeljagd, ein Geschmackstest, das KI-Web-Lab, eine Reel-Challenge, Robo-Fußball und „Hänsel und Gretel vor Gericht“ . Schüler können die Hörsäle, Labore, Bibliothek und Einrichtungen der Hochschule kennenlernen, Studentenfutter und Mensamenüs testen und mit aktuellen und ehemaligen Studierenden ins Gespräch kommen. Infos zum Veranstaltungsprogramm findet man auf der Hochschul-Homepage unter hs-kl.de/offenercampus. Der offene Campus startet am 16. April, 14 bis 22 Uhr, am Standort Kaiserslautern, tags darauf findet von 14 bis 19 Uhr der Schnuppertag in Pirmasens statt.