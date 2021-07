Am Wochenende kämpften 53 Teams in sechs Altersklassen um die Qualifikation zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Nachwuchsgolfer. In der Region 4 (Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen) löste das Mädchen-Team des Ersten Golfclubs Westpfalz das Ticket fürs Finale.

In Biblis gelang den Hitscherhof-Golferinnen in der Altersklasse AK 18 um Kapitän Katja Müller mit 221 Schlägen (ohne gespielte Vierer) ein deutlicher Erfolg unter den elf Vierer-Mannschaften. Maxime Holletschek, Inga Nahtz, Marie Martin und Lisa Steingrube lieferten eine beeindruckende Vorstellung. Holletschek setzte sich mit einer Zwei-unter-Par-Runde (70 Schläge) die Krone der Tagesbesten auf. Ihre EGC-Teamkollegin Inga Nahtz platzierte sich mit einer 73er-Runde auf Platz zwei. Platz zwei sicherte sich der GC Frankfurt, der schlaggleich mit dem Mainzer GC (234 Schläge) ins Ziel kam und sich aufgrund des besseren Streichergebnisses die Fahrkarte zum Finale holte. In Salzgitter werden die Titel am 11./12. September vergeben.

In der Altersklasse AK 14 schickte der Erste Golfclub Westpfalz eine junge Truppe mit wenig Turniererfahrung an den Start – wahrscheinlich sogar die jüngste im Teilnehmerfeld. Die Jüngsten schlugen auf dem Platz des GC Deutsche Weinstraße ab. Unter den zehn AK14-Mannschaften landeten die von Sabine Merdian betreuten Jungs vom Hitscherhof auf dem sechsten Rang. Das beste Ergebnis erzielte dabei Otto Burkart (81 Schläge) vor Karl Johann Arndt (87). Linus Keiper und Felix Habermann (je 94) und Lukas Benedikt Goll (108) komplettierten das Mannschaftsergebnis von 464 Schlägen, Moritz Schwartz steuerte das Streichergebnis bei.