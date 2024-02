Gleich zwei Mannschaften schickte das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) am Montag im Regionalentscheid der Turnerinnen beim Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ ins Rennen. Eine davon qualifizierte sich für das Landesfinale.

Die beiden Mädchen-Turnteams des HFG maßen sich in der Wettkampfklasse IV der Jahrgänge 2011 bis 2013 mit elf anderen, zum Teil auch gemischt-geschlechtlichen Schulmannschaften. Sieger wurde mit fünf Rangpunkten die zweite Mannschaft des Hans-Purrmann-Gymnasiums Speyer vor dem Hofenfels-Gymnasium I (sieben Punkte) und dem HFG-Team II (14 Punkte). „Weil der Abstand zwischen Platz eins und zwei so knapp war und wir mit den stärksten Bezirk im Bereich der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD stellen, dürfen wir auch als Zweiter noch zum Landesfinale fahren“, sagte HFG-Lehrerin Silke Weingart, die die beiden Teams in Edenkoben zusammen mit Ulrike Pleger (zugleich Trainerin bei der VT Zweibrücken) betreute.

Bei den jüngsten Turnerinnen wird inzwischen kein klassischer Vierkampf mehr geturnt. Stattdessen gibt es zwei Gerätebahnen. Einmal die Balkenbahn, wo Übungen am Balken, Boden und Barren gezeigt werden. Und dann die Reckbahn mit den Geräten Reck, Boden und Sprung. Dazu kommt eine Synchronbahn, wo zum Beispiel Hocksprünge über die Langbank dran sind. Stangenklettern, Standweitsprünge und ein Staffellauf runden das Programm ab. Das Landesfinale findet laut Ulrike Pleger am 7. März in Bad Bergzabern statt.