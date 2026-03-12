Die Revanche für die Vorjahres-Niederlage ist den Tischtennis-Mädchen des Hofenfels-Gymnasiums geglückt.

Die Tischtennis-Mädchen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums haben im Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ zu Beginn der Woche den Landesentscheid gewonnen und sich fürs Bundesfinale in Berlin qualifiziert.

In der heimischen Sporthalle schlugen die U18-Mädchen (Jahrgänge 2009 und jünger) dabei das Mons-Tabor-Gymnasium aus Montabaur mit 5:3. Im Vorjahr hatte das Team aus Montabaur für die meisten HFG-Mädels noch den dritten Einzug ins Bundesfinale vereitelt. Umso größer war die Freude, dass die Revanche bei der Neuauflage des Finals glückte.

Eng war es aber: In den Doppeln unterlag Paula Huber mit Nele Oldenburger klar in drei Sätzen, während Hannah Theobald mit Paula Eschmann einen ungefährdeten Sieg einfuhr. In den ersten beiden Einzeln errangen Laura Lehmann und Lena Grünbauer klare Siege ohne Satzverlust. Dann holte Montabaur auf, es stand 3:3. In den nächsten Einzeln fuhren aber Eschmann und Oldenburger die zwei für den Gesamtsieg noch nötigen Punkte ein – und feierten danach mit dem HFG-Team überschwänglich.