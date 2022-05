Nicht jeder Streich in der Hexennacht war so lustig wie die Aktion in Käshofen, wo Spaßvögel das Ortsschild durch eine Zusatztafel „Umweltzone“ ergänzt haben. In der Zweibrücker Schlachthofstraße wurde in der Hexennacht ein geparkter Toyota Auris mit Tomatensoße, Haferflocken und Würstchen drapiert. Laut Polizei haben die unbekannten „Hexen“ dem Auto zudem einen zermatschten Apfel in den Auspuff geschoben und ein Symbol in einen Kotflügel geritzt. In Wattweiler hat jemand drei kleine kreisrunde Löcher in die Eingangstür der Mehrzweckhalle gebohrt, eines davon in den Glaseinsatz der Tür.