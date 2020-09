Nachdem die erste Herrenmannschaft des TC 1987 Zweibrücken in der vergangenen Saison schon ungeschlagen Meister in der C-Klasse wurde und in die B-Klasse aufstieg, gelang ihr das Kunststück auch in der neuen Klasse. Mit fünf Siegen und 10:0 Punkten marschierten die TC-Herren ohne Punktverlust durch die Liga und schlagen damit in der kommenden Spielzeit 2021 in der A-Klasse auf.

Auf dem Weg zum Titel konnte kein anderes Team die Truppe um Spielführer Dennis Koch stoppen. Dreimal gewannen die Zweibrücker mit ihrer Vierermannschaft mit 14:0 (1. TC Bruchmühlbach 2, SG Gundersweiler/Rockenhausen 2, SG TSG/TV 81 Kaiserslautern), einmal mit 11:3 gegen den TC Hoppstädten 1, sowie mit 12:2 im letzten Spiel gegen den FK TA Petersberg 1. Imposant: Insgesamt verloren die TC-Herren nur ein Einzel und ein Doppel verloren. Auf dem Foto feiern (hinten von links) Marc-Oliver Schliessmeyer, Philipp Gober, Dennis Koch, Sascha Booz sowie (vorne von links) Marius Berg und Fabian Bolte.