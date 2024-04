Von wegen Frühjahrsmüdigkeit: Die HHG-Fußballer fegen das Gymnasium Annweiler regelrecht aus dem Westpfalzstadion.

In der Wettkampfklasse IV (Jahrgänge 2012 und jünger) haben die Fußballer des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums (HHG) ihren Heimvorteil genutzt und sich für das Regionalfinale am 8. Mai in Mainz qualifiziert.

Die HHG-Jungs besiegten nach der erfolgreichen Zwischenrunde mit einigen umkämpften Begegnungen am Donnerstag nun auf dem Kunstrasen des Westpfalzstadions das Trifels-Gymnasium aus Annweiler klar mit 10:0 (6:0). An dem schönen Frühlingstag erwischten die Zweibrücker einen Start nach Maß und spielten schnell eine 3:0-Führung heraus. Die Gäste bekam die jungen HHG-Fußballer nie in den Griff, zur Halbzeit führte die Helmholtz-Truppe schon mit 6:0. Nach der Pause schaltete das Team des betreuenden Lehrers Mirko Welzel zwar einen Gang zurück, kam aber noch zu weiteren Toren. Folgende Schüler trugen sich in die Torschützenliste ein: Jonas Stauter (3), Samuel Held (2), Luca Wolf (2), Niels Brettar, Logan Kurtz und Nik Lutter.

Mit dem Sieg hat sich das Helmholtz-Gymnasium für das Regionalfinale am 8. Mai in Mainz qualifiziert. Auch gegen die favorisierten Mannschaften aus Kaiserslautern und Mainz muss sich das couragierte und formstarke HHG-Team dort nicht verstecken.