Einmal mehr hat das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium Schüler aus allen Klassenstufen für Erfolge ausgezeichnet, die sie außerhalb des Unterrichts erzielt haben – manche sogar auf internationaler Ebene.

Schule endet nicht mit dem Unterricht. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler engagieren sich noch freiwillig in Arbeitsgemeinschaften, die sich vielfältigen Wettbewerben stellen. 70 junge Menschen, die dabei besondere Leistungen erzielten, hat das Helmholtz-Gymnasium am Dienstag geehrt. „Ihr habt in ganz vielen verschiedenen Bereichen beachtliche Erfolge erzielt“, sagte Schulleiterin Kerstin Kiehm in der Multifunktionshalle. Diese erzielten die Schüler zum Teil sogar auf internationaler Ebene. Sie hätten damit einiges an Zeit investiert, „und das parallel zum laufenden Unterrichtsgeschehen. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür bedarf es Engagement, Motivation und insbesondere auch die Bereitschaft, über den Unterricht hinaus Dinge zu tun und Zeit zu investieren“.

Geehrt wurden Anvesha Bhandari, Sophia Flynn und Yannick Matheis für ihre Teilnahme am Landeswettbewerb „Leben mit Chemie“. Die Chemie- und Physik-AG startet noch bei der Solar Power Competition, die am Montag wegen schlechten Wetters verschoben werden musste. Teilnehmer sind hier Elena Emge, Leonie Ettmann, Jonathan Guckert, Johanna Heitz, Selina Loch, Benjamin Schmidt, Emily Loch, Theresa Schmitz, Katharina Schmitz Benedikt Ziehl, Hendrik Hunsicker und Sarah Reinhold. Von der 3D-Druck AG wurden Luca Dahlem, Felix Schweigmann und Emil Deßloch geehrt. Felix Schweigmann, Emil Deßloch, Dennis Pink, Torben Rauch, Michael Welsch, Lukas Linz und Marian Lang sorgten mit der Robotik AG für Furore – bis hin zu den Europameisterschaften, die noch ausstehen.

Erfolge auch in Mathematik und Sport

An der Mathe-Olympiade nahmen Laurens Schollmayer, Alwin Bürcky, Andreas Angolt, Sophia Rebmann, Sila Veit, Moritz Weber, Pailin Kiefer, Alexander Pleier, Peter Saisombath, Felix Ellrich, Amelie Saysombath und Evelyn Wilhelm teil. Erfolgreich beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik waren Samuel Baque, Julian Brill, Hannah Otto, Joshua Walter, Moritz Weber, Tom Hoffmann, Niels Brettar und Linus Selmigkeit. Beim Landeswettbewerb Mathematik stellten Luisa Pees, Maya Süßdorf, Yannick Matheis, Amelie Saysombath, Celine Röhrich, Daniel Ehrhardt, Victoria Graf und Henriette Dormann ihr Können unter Beweis.

Auch im sportlichen Bereich zeigten die Schülerinnen und Schüler tolle Leistungen. Sophia Grünewald, Leonie Grünewald, Levi Müller, Anni Müller, Mia Hübert und Lara Matle wurden Saarlandpokalsiegerinnen im Handball. Martin Lanninger ist Pfalzmannschaftmeister im Tischtennis der U12. Ronja Faber wurde Pfalzmeisterin im Stabhochsprung. Matilda Frenzel ist Saarlandmeisterin im Fußball der weiblichen C-Jugend. Maxime Stauch gehört zu den Siegern eines Vier-Länder-Turniers im Fußball der Mädchen unter 14. Nadja und Marc Kohlmannslehner waren im Judo erfolgreich, gleiches gilt für Michael Raje und Anja Schaumburger im Schwimmen. Den dritten Platz im Regionalentscheid Fußball beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia in der Wettkampfklasse IV belegten Logan Kurtz, Linus Selmigkeit, Leonard Keller, Luca Wolf Nik Lutter, Tom Hoffmann, Jonas Stauter, Samuel Held, Niels Brettar und Lionel Bretz.