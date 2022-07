Mit Urkunden und Pokalen hat das Helmholtz-Gymnasium am Freitag Schüler und Schülerinnen für besondere Wettbewerbserfolge, außerschulische sportliche Erfolge und besondere schulische oder nicht-schulische Erfolge ausgezeichnet.

Lehrer Jochen Weidig ehrte die Erfolgreichen während der dritten Schulstunde im Mehrzwecksaal im Erdgeschoß der Schule. Über Auszeichnungen freuten sich am letzten Schultag Nina Burkholder und Victoria Rubly (beide MSS11) als Mitglieder der Jury „Jugend präsentiert“. Die Klassen 10a und der Leistungskurs Mathe LK11 waren erfolgreich beim Wettbewerb „Mathe ohne Grenzen“. Am Landeswettbewerb Mathe nahmen die Schüler der Klasse 8b teil. Den ersten Preis errechnete Karl Johann Arndt, gefolgt von Nils Wystub, Paula Dully und Linus Jung. Dritte wurden Leah Eisenbarth, Leonie Herz und Emil Deßloch. Jasper Penner aus der 9d qualifizierte sich für die letzte Runde in Rheinland-Pfalz. Den zweiten Preis im Känguru-Wettbewerb der Klassen 5 bis 7 erreichte Maya Süßdorf aus der 6c, dritte Preise Paul Scherer (5b), Luis Grohmann (6a), und Luisa Pees (6d).

Auch erfolgreiche Sportler wurden geehrt. So die Schwimmer Nele Bär aus der 7d, Katharina Schmitz (8d), Michael Raje (10b) und Anja Schaumburger (5c). Ebenso die Judokas Nadja und Marc Kohlmannslehner (7d) und Jan-Philipp Kehrer aus der Klasse 8c. Zudem die Hammerwerferin Annika Opp (8b), die Turnerin Chiara Conrad (10c), Fechterin Charlotte Buchholtz (MSS 11) und der Tischtennisspieler Fabian Carbon (5c). Den Jugendwettbewerb Informatik hat Paul Welsch aus der MSS 11 für sich entschieden. Erfolgreich bei der „Lautrer Solar Power Competition“ waren Leonie Ettmann und Benjamin Schmidt (9a), Laura Juhasz, Sarah Reinhold und Elena Emge (9e), Tom Krewetzke, Jonas Holstein Victoria Rubly und Nina Burkholder (MSS 11) Sven Klein, Hendrick Hunsicker und Benedikt Ziehl (10a) sowie Felix Schweigmann (8e). Auf den vorderen Plätzen beim Lego Robotics-Wettbewerb landeten Sven Klein, Hendrick Hunsicker (10a), Felix Schweigmann (8e), Jonas Holstein und Paul Welsch MSS 11, Dennis Pink (8d) und Emil Deßloch (8b). Bei der Mathe-Olympiade haben Simon Becker (MSS 13) und Madleine Fischer (10d) gewonnen.