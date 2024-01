Am Montag legte ein Busstreik den kompletten öffentlichen Nahverkehr in und um Zweibrücken lahm. Betroffen davon waren auch die Abiturienten, die an beiden Gymnasien und der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig ihre Prüfungen antreten mussten.

„Bislang konnten alle Abiturientinnen und Abiturienten die Prüfungen antreten, trotz Busstreik“, teilt Kerstin Kiehm, Schulleiterin des Helmholtz-Gymnasiums, auf Anfrage mit. Am Montag wurden im Helmholtz-Gymnasium die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sowie Sport geprüft. Kiehm: „Wir hatten die Prüflinge bereits am Freitag darauf hingewiesen und sie gebeten, frühzeitig ihren Schulweg alternativ zu planen.“

Ebenso wie das Hofenfels-Gymnasium hatte auch das Helmholtz-Gymnasium den für vergangenen Montag, den ersten Tag nach den Ferien, vorgesehenen Blockunterricht für die Abiturienten auf den Dienstag verlegt, wie Kiehm berichtet. Wegen der Bauernproteste waren die Schulen am Montag weitgehend geschlossen. „Beim Blockunterricht am Dienstag waren alle Schülerinnen und Schüler anwesend“, so Kiehm. Darüber hinaus habe es bislang keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die schriftlichen Abiturprüfungen laufen noch rund zwei Wochen; im März schließt sich das mündliche Abitur an.