Der von Helexier fristlos gekündigte und mit einem Hausverbot belegte Arzt Thomas Dörr hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es geht um medizinische Geräte im Wert von 600 000 Euro, die laut Dörr am 8. April noch in seinen Praxisräumen im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus standen. Dann kam das Hausverbot, und am Freitag erklärte Helexier-Rechtsanwalt Herman Comtesse vor dem Landgericht, dass besagte Geräte nicht da seien. „Ich habe das meiner Versicherung gemeldet, die brauchen aber einen Nachweis, dass die Geräte tatsächlich weg sind“, so Dörr. Er habe deshalb bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet, die nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden soll. Der Helexier-Anwalt hatte in der Verhandlung am Landgericht am Freitag – es ging um die einstweilige Verfügung, die Dörr gegen das Hausverbot beantragt hat – erklärt, Dörr habe seine Zimmer am Himmelsberg geräumt und alle medizinischen Geräte mitgenommen. „Das stimmt aber nicht“, so Dörr, und: „Die wiegen einige hundert Kilo, wie hätte ich die mitnehmen sollen?“ Am 8. April sei er zuletzt in den ihm zur Verfügung gestellten Räumen gewesen, und da hätten auch die besagten Geräte noch dort gestanden. „Wenn sie jetzt nicht mehr da sind, könnte sie ja jemand gestohlen haben“, so Dörr. Die neuerliche Anzeige Dörrs ist die bislang vierte in Sachen Helexier. In zwei weiteren geht es um Hausfriedensbruch, den sich Helexier und Dörr gegenseitig vorwerfen. Außerdem wurde ein anderer Helexier-Arzt angezeigt, der Krebspatienten mit unwirksamen Mitteln behandelt und falsch abgerechnet haben soll.