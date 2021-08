Große Enttäuschung herrscht bei den Fechtern der VT Zweibrücken, allen voran Organisator Volker Petri: Nach der Absage im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie muss das geplante 43. internationale Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier am 11./12. September in diesem Jahr erneut ausfallen.

Für die Fechterjugend aus dem In-und Ausland ist es schade, dass wegen der Hygiene-Vorschriften keine Klingen gekreuzt werden und somit keine Starts für das Ranglisten- und Wettkampfturnier in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Sporthalle zugelassen sind. Auch zu Jahresbeginn 2021 durfte noch kein Training in den Sporthallen durchgeführt werden, es gab keine Lockerungen für den Fechtsport.

Nach der 24. Corona-Bekämpfungsverordnung im Juli (seit dem 19. August gilt schon die 25.) hatten die Zweibrücker Verantwortlichen noch Hoffnung für das Turnier. Doch nach monatelangen Stillstand auf dem nationalen und internationalen Wettkampfkalender des Deutschen Fechter-Bundes (DFB) haben viele Vereine ihre Turniere gar nicht mehr erst ausgeschrieben oder storniert. Auch VTZ-Abteilungsleiter und Cheftrainer Volker Petri war sich daher mit seinen Assistenten Stefan Rossbach, Peter Conzelmann, Waltraud Petri und Gabi Seebach einig, dass man kein Risiko eingehen wollte.

Für die Jugendlichen in den Altersgruppen U9, U11, U13, U15 und U17 ist aber schon mal das Turnier um die „Silberne Rose“ des Oberbürgermeisters Marold Wosnitza für die beste Fechterin und besten Fechter am 10./ 11. September 2022 vorgemerkt.

Aufatmen konnten die VTZ- Sportler indes, als Ende Mai zu erkennen war, dass mit dem Florett und Degen, wenn auch unter Corona-Bedingungen, wenigstens das Training in den VTZ-Sporthallen an der Festhalle wieder aufgenommen werden konnte. Nach den Sommerferien wird immer montags und mittwochs in der großen Halle der Festhalle trainiert. Ein Schnuppertraining ist immer mittwochs möglich. Weitere Auskünfte gibt es bei Volker Petri, Telefon 06332/45924.